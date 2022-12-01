Дело молодое: стало известно, чем действительно занимались Прилучные в Дубае

Еще совсем недавно Павел Прилучный и его молодая супруга находились в Дубае и делились красочными фотографиями с отдыха. Тем не менее все хорошее быстро заканчивается: в своем Telegram-канале актер сообщил, что их семья вернулась в Москву, поэтому мужчина поспешил рассказать, чем они занимались во время отпуска.

Пока в России наступила по-настоящему зимняя погода, пара нежилась на солнышке в столице ОАЭ и много купалась. Также Павел сообщил, что они прекрасно провели время вместе со своими друзьями, которые, видимо, тоже решили продлить себе лето.

Поклонники актера остались в восторге от этой новости. Несмотря на это, фолловеры заметили странную деталь. Совсем недавно Зепюр заподозрили в беременности. После того, как эта новость разлетелась по интернету, девушка стала фотографироваться в позах, скрывающих ее живот. Поговаривают, Брутян, действительно, скоро станет мамой. Подробности читайте в этой статье.