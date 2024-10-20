«Дело было ночью, тайно, торжественно»: актриса Екатерина Стриженова рассказала о венчании

Актриса Екатерина Стриженова поделилась откровением о своей личной жизни. Телеведущая рассказала о тайном венчании за неделю до свадьбы с мужем.

56-летняя Екатерина Стриженова вместе с супругом отправилась в храм, где они обвенчались в 1987 году. Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале поделилась воспоминаниями о важном событии в личном блоге.

«Съездили в подмосковный Храм Покрова Пресвятой Богородицы, где 37 лет назад мы обвенчались. Там идет реставрация полным ходом. Мы нашли отца Валериана, который тогда проводил наш обряд. Ему сейчас 87 лет, он нас помнит, взяли благословение. Той далекой осенью дело было ночью, тайно, торжественно, вокруг лежал снег… Нас обвенчали ровно за неделю до СВАДЬБЫ», — рассказала Екатерина Стриженова.

Знаменитости присоединились к поздравлениям пары. Однако нашлись и те, кто заявил, что случай Екатерины и Александра Стриженовых — «исключение из правил», поскольку «без росписи (в ЗАГСе) не венчают».

Судя по всему, место тайного венчания актеров — Храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Акулово Московской области. Екатерина и Александр Стриженовы обвенчались 18 октября 1987 года, а поженились 25 октября. Через полгода у супругов родилась дочь Анастасия. Также у пары есть 23-летняя дочь Александра.

Ранее сообщалось о том, что Екатерина Стриженова назвала мужа «головной болью» в день его 55-летия.