«Делимся какими-то мыслями»: Михаил Тройник заявил, что возлюбленная Юлия Пересильд помогает с актерской игрой

Михаил Тройник сообщил, что Юлия Пересильд дает советы по поводу его актерской игры.

Актеры познакомились во время съемок фильма «Вызов». Публично о романе звездная пара заявила лишь в ноябре 2022 года. На тот момент они уже встречались пять месяцев.

Михаил поделился, что у них складываются очень трепетные отношения не только в личной жизни, но и в рабочей. Они часто обсуждают актерскую деятельность друг друга. Звезды делятся переживаниями, связанными с исполненными ролями, и беседуют о материале, который предстоит сыграть.

Тройник всегда обращается к Пересильд за советами, способными помочь повысить его профессионализм. Кроме того, артисты спокойно воспринимают критику друга друга, так как понимают, что она связана лишь с добрыми и лучшими побуждениями.

«Мы делимся, скорее, даже не советами, а просто какими-то мыслями, чувствами по поводу роли, материала... В постановке "Последнее лето" мы с Юлей играем супругов. По сюжету он становится чужим для своей семьи, для своей жены. И вот такое отчуждение не всегда легко играть с близким человеком... Но на сцене мы все же стараемся быть профессионалами», — рассказал актер в беседе с изданием Kp.ru.

Ранее мы писали о том, как Михаил Тройник высказался о работе с возлюбленной Юлией Пересильд.