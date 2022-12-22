«Делать такое нельзя»: Наташа Королева толкает Тарзана к измене

Зажигательная певица Наташа Королева в прошлом жаловалась на проблемы в браке со стриптизером Сергеем Глушко, который выступает под псевдонимом Тарзан. Публика очень жалела артистку, когда раскрылась правда об изменах ее мужа. Но некоторые уверены, что она сама подтолкнула любимого к этому шагу.

Психолог Ольга Латынцева считает, что своими, казалось бы, невинными привычками 49-летняя исполнительница сама портит себе семейную жизнь. По ее мнению, Наташа продолжает наступать на те же грабли, поэтому в скором времени в их браке снова могут начаться проблемы.

Специалист по семейным отношениям обратила внимание на то, что Королева часто берет на себя мужскую работу. На днях она показала в соцсетях, как с лопатой в руках убирает снег. Психолог говорит, что замужняя дама не должна нагружать себя мужскими обязанностями.

«Это всегда доводит до измен. 99 процентам сильных женщин изменяют. Женская мудрость заключается в том, что даже если ты можешь поменять колесо или перебрать карбюратор, при своем мужчине нельзя этого делать», – рассказала Латынцева в беседе с BLITZ+.

Поклонники считают, что слова психолога могут оказаться правдой. Ведь недавно стало известно, что Глушко действительно оставил жену. Королева сама случайно проговорилась, что уже несколько недель живет одна.

Ранее мы писали о том, как певица простилась с сыном от Тарзана и рассказала о новом малыше.