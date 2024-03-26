«Делать пиар на крови»: Сафронов осудил звезд за снимки с мемориала у «Крокуса»

22 марта в «Крокус Сити Холл» случилась страшная трагедия, унесшая жизни более 130 человек. Возле сгоревшего после теракта здания скорбящие сделали мемориал, куда все желающие несут игрушки, цветы и свечи. На месте трагедии побывали многие звезды шоу-бизнеса, которые опубликовали фотографии в блогах. Иллюзионист Сергей Сафронов также пришел к концертному залу, но не стал выкладывать фото в своем блоге.

Сергей рассказал на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ), что возложил с супругой цветы к мемориалу. По его словам, там было много журналистов, но иллюзионист предпочел слиться с толпой.

«Моя совесть не позволила мне давать интервью и фотографироваться на фоне трагедии. Делать себе пиар на крови. Я видел, как люди искренне, от всего сердца сочувствуют и скорбят. Мы с Катей молча стояли со всеми и плакали», — пояснил шоумен.

Сергей был дважды в браке. Его второй супругой стала Екатерина, которая родила иллюзионисту дочь Алису. Несколько лет назад врачи обнаружили у бывшего ведущего «Битвы экстрасенсов» рак. После длительного курса лечения у Сергея наступила ремиссия. Как выяснилось, теперь он должен в течение пяти лет проходить комплексное обследование. Во время болезни Сафронова поддерживала его жена и бывшая супруга Мария.

После своего ухода из «Битвы экстрасенсов», Сафронов решил пройти диспансеризацию, что, по его словам, он, возможно, не сделал бы, оставшись на проекте. Он рассказывал, что все случившееся пошло ему на пользу.

Напомним, певица Анна Калашникова посетила мемориал в память о погибших во время теракта и принесла туда плюшевого мишку.