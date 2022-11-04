Ольга Бузова потратила на пластику больше миллиона рублей

Сама певица и телеведущая никогда не рассказывала о том, что делала пластику.

Однако звездный хирург Александр Вдовин уверен, что на самом деле это, мягко говоря, не совсем так.

Опытным глазом оценив изменения во внешности звезды «Дома-2», Вдовин перечислил все операции, которые, скорее всего, сделала Ольга. Если верить эксперту, она весьма основательно поработала над собой.

Всего на пластику поющая телеведущая потратила около одного миллиона рублей, а наиболее затратной, вероятно, оказалась изменение формы носа.

«Оля сделала ринопластику еще в самом начале карьеры. Тогда ценник был примерно в 300 тысяч рублей» - рассказал Вдовин.

Кроме того, Бузова удалила комки Биша - жировые отложения на щеках. В подтверждение этому - впадинки под скулами у звезды.

Комки Биша - своего рода коррекция слизистой - весьма популярная процедура среди шоуменов и актеров - обходится сегодня приблизительно в 70 тыс рублей.

Также, эксперт считает, что кроме разовых процедур, Ольга регулярно прибегает к увеличению губ филерами. Стоимость такой процедуры - от 20 до 40 тысяч рублей.

Также хирург уверен, что певица аппаратно улучшила кожу лица с помощью лазерной шлифовки кожи и, возможно, RF-лифтинга. Цена таких процедур может достигать 200 тысяч рублей.

ФОТО: globallookpress