«Делала многие вещи в кадре еще смелее»: Полина Гагарина рассказала о работе с актером Любимовым

Певица Полина Гагарина рассказала о съемках в сериале «Красные линии» с актером Ильей Любимовым. Она призналась, что партнер ее поддерживал. А кроме того, вспомнила о самых сложных сценах.

Знаменитость назвала Любимова замечательным партнером.

«Поддерживал, хвалил как актрису, тем самым придавая мне уверенности, чтобы я делала многие вещи в кадре еще смелее», – призналась Полина.

Артистка отметила, что еще ей было очень приятно работать с Ростиславом Бершауэром. Они сотрудничали на площадке сериала «Бывшие» и встретились вновь на съемках «Красных линий».

«Кстати, перед съемками самых драматичных сцен у него включалось потрясающее чувство юмора. И мы с ним вначале абсолютно искренне смеялись, а потом шли в кадр плакать и драться. Это было достаточно забавно», – вспомнила Гагарина.

Исполнительница призналась, что психологически труднее всего ей давались любовные и эротические сцены. А вот физически она уставала от режима съемок, которые длились почти без выходных.

«Такой невероятно быстрый рабочий ритм требовал максимального включения!» – цитирует звезду «7Дней.ru».

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