«Берегите и любите своих малышей»: Полина Гагарина сообщила о важном событии в жизни ее дочери

Певица Полина Гагарина поделилась с поклонниками радостной новостью – ее семилетняя дочь Мия выпустилась из детского сада. Артистка опубликовала в личном блоге кадры с торжественного мероприятия.

Исполнительница хита «Драмы больше нет» посетила выпускной дочери в детском саду. Дочь певицы Мия предстала на кадрах в розовом костюме, состоящем из жилета и свободных укороченных брюк, и в белых балетках, а затем сменила наряд на черное платье с белыми вставками и со стразами.

«Мы с Миюшей официально выпустились из детского сада! И в новом учебном году мы станем первоклассниками! Берегите и любите своих малышей», — поделилась Полина Гагарина.

На мероприятии дети подготовили спектакль. Пользователи Сети отметили, что Мия очень артистична и уверенно держится на сцене. Также многие подчеркнули, что девочка становится все больше похожа на свою знаменитую маму.

Подписчики поздравили артистку с важным событием.

«Очень похожа на маму, такая же артистичная и со своей харизмой», «Смотрю на Мию, вижу Полину», «Мамина копия», «Какая куколка! Такая милая, очаровашка. С выпуском, удачи Миюше во всем и всегда, пусть у нее будут верные друзья!» — написали в комментариях.

Напомним, дочь Мия родилась в браке Полины Гагариной с фотографом Дмитрием Исхаковым. Супруги поженились в 2014 и развелись в 2021 году. Кроме того, у певицы есть 16-летний сын Андрей от брака с актером Петром Кисловым, за которого знаменитость вышла замуж в 2007 году, однако пара развелась спустя три года.

В настоящее время Полина Гагарина состоит в отношениях с танцором Станиславом Миковым. Пара впервые вышла в свет вместе в 2023 году. Они появились на мероприятии Яны Расковаловой и ее бренда Yana.

Ранее сообщалось о том, что Полина Гагарина и ее экс-супруг Дмитрий Исхаков появились на премьере сериала «Красные линии», в котором артистка исполнила главную роль.