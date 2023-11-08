НАШ ШОУБИЗ
21:11, 08 ноября 2023
1 мин.

Делала фото с одним условием: стали известны подробности отъезда Пугачевой из России 5 ноября

Покидая Россию 5 ноября, Алла Пугачева соглашалась на фото с одним условием.

Делала фото с одним условием: стали известны подробности отъезда Пугачевой из России 5 ноября

© Starface.ru

Певица Алла Пугачева во время перехода через границу России в Псковской области охотно соглашалась фотографироваться с людьми. Однако у артистки было одно условие.

Подробности приводит сайт «Абзац». По его информации, Пугачева соглашалась делать только селфи. Кроме того, фотографию могли сделать она сама или муж.

Очевидец рассказал изданию: «… Любопытно стало, обернулись, поздоровались, спросили, можно ли фото сделать. Она согласилась, мы по очереди все сфотографировались. Она у каждого телефоны брала, сама фотографировалась».

С эстонской стороны погранпропуска Шумилкино-Лухамаа Пугачеву встречал супруг. Известно, что она переходила границу в первой половине дня 5 ноября. Источник сообщил, что она направлялась в Латвию.

Очевидец добавил, что Примадонну «не доставали» вопросами и ничего не спрашивали у певицы.

8 ноября стало известно, что Пугачева записала три песни в России. Звукорежиссер и ее знакомый Игорь Лалетин рассказал, что певица позвонила ему перед этим. Подробности телефонного разговора читайте здесь.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Сайт «Абзац»
Теги:
Алла Пугачева
фото
певица
Новости партнеров
О чем говорят