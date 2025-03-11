«Делал все, чтобы я актером не стал»: Рапопорт заявил, что отец был против его карьеры в кино

Актер Александр Рапопорт признался, что отец был против его карьеры в кино. 77-летний артист, телеведущий, а также профессиональный врач-психотерапевт дал интервью Клео.ру.

Знаменитость не так часто выходит в свет, но сделал исключение, чтобы поддержать коллегу Юлию Такшину. В беседе с журналистами он рассказал о детстве и актерской профессии.

Александр признался, что с детства мечтал о кино и театре. Но его отец – артист Ленинградской филармонии был не в восторге от желаний сына.

«Первым, кто был категорически против таких мечтаний и моей потенциальной творческой карьеры, был мой отец. Можно сказать, что он делал все, чтобы я актером не стал. Ну что за профессия: ни денег, ни семьи, сплошные гастроли», – поделился Рапопорт.

Звезда подчеркнул, что его отец в какой-то момент поменял род деятельности. Он занялся медициной и гипнозом. Тогда и сын решил пойти по его стопам – поступил в медицинский. Артист признался, что на четвертом курсе выбрал психиатрию. Его привлекло именно это направление.

«Выяснилось, что это очень близко: актер и психотерапевт – это две грани одной профессии», – подчеркнул артист.

Александр добавил, что эти знания помогают ему в карьере.

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