«Делал предъявы»: Алена Свиридова рассказала об отношениях с сыном, которого оставила ради карьеры

Певица Алена Свиридова сделала неожиданное признание об отношениях с сыном. В эфире YouTube-шоу «Без воды» артистка раскрыла, что в своем время вместо воспитания ребенка выбрала карьеру.

В 1983 году Алена Свиридова впервые стала мамой — у нее и мужа родился сын Василий. Когда мальчик подрос, сначала он учился в московской школе, а после того, как отцу предложили работать в Канаде, перебрался жить к нему и продолжил обучение за границей. Певица не скрывает: это было ее решение, поскольку тогда она предпочла строить карьеру. Впоследствии артистка называла разлуку с ребенком «большой ошибкой».

«Отец поехал на ПМЖ, там его вызвали работать. Я отправила Васю туда учиться, но как-то он там и остался в результате. А я осталась без ребенка», — делилась Алена Свиридова.

Исполнительница хита «Розовый фламинго» рассказала, что с годами старший сын затаил на нее обиду, но им удалось откровенно поговорить и прийти к взаимопониманию.

«Когда он мне, наверное, в подростковом возрасте эти предъявы делал, я ему сказала: „Вася, ну вот скажи, а ты способен <…> поступиться мечтой, вот готов?“ Вася человек честный, он сказал: „Я понял“. Все, мы больше к этому не возвращались. Серьезно, вот это был один единственный разговор у нас», — рассказала певица.

По словам Алены Свиридовой, сейчас между ней и Василием теплые и доверительные отношения, они могут общаться без умолку.

«Сейчас, конечно, он такой мой дружок, и мне с ним так классно, так весело. У нас не закрывается рот. Вот когда мы вместе, у нас рот не закрывается», — призналась артистка.

Василий уже давно живет в Канаде и работает программистом, но Алена Свиридова старается при любой возможности видеться с сыном.

Ранее Алена Свиридова поделилась редкими кадрами со старшим сыном.