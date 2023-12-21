Актеры Кристина Асмус и Александр Петров появились на одной премьере после ссоры. Об этом сообщает портал Woman.ru.

В Москве состоялась премьера фильма «Холоп-2». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса. Речь идет про Аглаю Тарасову, Александра Петрова и Кристину Асмус. Примечательно, что Петров и Асмус когда-то считались близкими друзьями, однако с осени 2023 года их отношения изменились.

После того, как Александр представил публике молодую возлюбленную, в блоге Кристины появилась запись: «Друг. R.I.P». Также она сообщила, что один бывший товарищ пытается ее лишить работы. Кроме того, в ноябре у Петрова состоялась свадьба, и Асмус не была в числе приглашенных.

По информации источника, артистам удалось избежать конфликта: на красную дорожку они вышли в разное время. Для выхода в свет Асмус выбрала кожаный топ, юбку и массивные ботинки.

Ранее сообщалось о том, что актер Александр Петров страстно целовал молодую жену на премьере фильма «Холоп-2». Подробности смотрите в этой статье.