Делал, как Киркоров: Лепс удивил неожиданным признанием о пластической операции

60-летний певец Григорий Лепс удивил журналистов неожиданным признанием о пластике. Репортеры попросили оценить помолодевшего коллегу Филиппа Киркорова, но он ответил, что уже побывал у хирурга.

«Я тоже делал пластику… Волосы, например», - сказал Лепс.

Артист считает, что остальное «уже не исправить». Говоря об уколах красоты, он пошутил: «А подколоть? Ну морфия, если только». Слова музыканта приводит сайт kp.ru.

Ранее появлялась информация, что Лепс подкорректировал лицо. Ходили слухи, что он сделал блефаропластику и подтянул овал.

Траты Лепса на пластические операции оценивали в 500 тыс. рублей. Процедура по пересадке волос обошлась в 170 тыс.

Напомним, певец недавно развелся с женой, но продолжил финансово поддерживать бывшую семью. Он оставил бывшей супруге и детям загородный дом и квартиру в Москве.

Недавно Лепс заявил о возможной свадьбе с новой возлюбленной. Имя девушки он не назвал, но, по всей вероятности, речь идет о 26-летней модели Елизавете Ридель.