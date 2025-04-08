«Делал буль-буль со страшной силой»: Садальский рассказал о своем алкоголизме

Актер Станислав Садальский признался, что был зависим от алкоголя. 73-летний артист пил «со страшной силой», однако у него получилось отказаться от спиртного.

О своей проблеме с алкоголем Садальский рассказал, рассуждая на тему здоровья своего коллеги Михаила Ефремова. Почти пять лет он отсидел в колонии за смертельное ДТП – в нетрезвом виде актер сбил человека, и его не смогли спасти. Уже 9 апреля он выйдет по УДО, которое одобрили в связи с ухудшением его состояния.

«Я думаю, что он все понял. И желаю от всей души, чтобы у него все пошло вперед. У Миши потеряно здоровье. Все неблагополучно. Было плохо, но надеюсь, что будет нормально», - отметил Станислав в беседе с Teleprogramma.org.

Утверждать, сможет ли завязать Ефремов с алкоголем, Садальский не стал. Однако он убедился на собственном опыте, что это возможно.

«Я сам делал буль-буль со страшной силой, а сейчас вообще ни грамма…» - заявил актер.

Ранее адвокат Михаила Ефремова прокомментировал новости, что актер почти перестал ходить после новостей об УДО.