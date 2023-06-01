«Делай, что хочешь»: Анна Седокова оказалась на грани развода с молодым мужем

Анна Седокова уже несколько лет счастлива в браке с баскетболистом Янисом Тиммой. Недоброжелатели много раз «разводили» пару и распускали слухи о разладе между супругами. Однако по-настоящему они еще никогда серьезно не ссорились. До недавнего времени.

Несколько дней назад певица вернулась в Россию, чтобы продолжить музыкальную деятельность, а ее муж остался за границей. Все это время артистка даже намека не давала на то, что между ними испортились отношения, но на самом деле они переживали кризис. Об этом сообщил сам Янис, опубликовав загадочную запись в личном блоге. «Я пережил худшие последние пару часов в жизни. Больше нечего сказать. Ты узнаешь скоро или, может быть, никогда. Но, надеюсь, никогда», - написал спортсмен.

Буквально через некоторое время Анна ответила мужу на своей странице: «То же самое…». И это вывело Тимму из себя. Он обрушился на жену с обвинениями в том, что она выставляет все в публичное пространство. «То же самое? Ты говоришь о личном здесь… Не то же самое… Делай что хочешь», - заявил баскетболист, а после этого еще и отписался от жены.

Фанаты уверены, что это явный признак того, что семейной идиллии пришел конец. Пока Седокова никак больше не стала комментировать возможный развод, и поклонникам остается только гадать, что же на самом деле произошло между супругами.

Напомним, что до этого, несмотря на множество слухов, Анна и Янис никогда серьезно не ссорились. По крайней мере, они об этом не распространялись на публике. Но, по всей видимости, в этот раз ситуация серьезная, раз они даже не смогли ее скрыть от аудитории.

Ранее Анна Седокова жаловалась на свою неизлечимую болезнь. Уже несколько лет певица страдает от крапивницы, из-за которой «превращается в Шрека».