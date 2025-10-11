«Делает втык по телефону»: Политов раскрыл, как Алибасов управляет «На-На»

Солист группы «На-На» Владимир Политов рассказал о нынешнем состоянии их легендарного продюсера Бари Алибасова. По словам музыканта, хоть и Алибасов официально находится на пенсии, он продолжает участвовать в жизни коллектива.

Политов отметил, что участники «На-На» взяли правление в свои руки, но Алибасов следит за группой.

«Он, конечно, следит за всем, что происходит, и просит прислать какие-то видосы. Иногда делает втык по телефону, что ему костюмы не нравятся», — рассказал певец в программе «Алена, блин!».

Артист подтвердил наличие проблем со здоровьем у Алибасова. Политов отметил, что продюсеру тяжело ходить из-за проблем со спиной и опорно-двигательным аппаратом. Певец также добавил, что Бари продолжает жить в квартире, в которой он отравился средством «Крот».

Ранее сын Бари Алибасова раскрыл правду о здоровье отца. Алибасов-младший рассказал, что тот проходит стандартные медицинские процедуры и не нуждается в дополнительной медицинской помощи.