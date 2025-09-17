«Человек с ресепшена продает эксклюзив за 500 рублей»: сын Бари Алибасова раскрыл правду о здоровье продюсера

Сын продюсера Бари Алибасова раскрыл правду о здоровье отца. По его словам, тот проходит стандартные процедуры, и нужды в дополнительной медицинской помощи нет.

Подробности узнало агентство URA.RU.

«Папа проходит стандартные медицинские процедуры. В итоге как всегда человек с ресепшена продает "эксклюзив" за 500 рублей», - поделился Алибасов-младший.

По его словам, в состоянии 78-летнего продюсера ничего не изменилось. Сын говорит, что «с папой все хорошо, гуляет, работает». Он также отметил: в случае каких-либо изменений ему позвонит жена отца Елена.

Напомним, в 2024 году Алибасов оформил очередной брак. В последнее время он пропал из информационного поля. Сын рассказывал, что продюсер занят рестораном, который открыла жена. Заведение расположено в шаговой доступности от квартиры Бари Алибасова.

Ранее в сентябре Алибасова-младшего разозлили новости о тяжелом состоянии отца.