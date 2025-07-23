«Делает так каждый день»: Виктория Боня рассказала о недовольном прохожем, который полил ее грязью

В Сети появилось видео, на котором случайный прохожий обругал Викторию Боню и мероприятие, которое она организовала в столичном ресторане. После этого мужчина вызвал полицию. Об этом рассказала телеведущая в беседе с Telegram-каналом Звездач.

Несмотря на то что оскорблениям подверглась сама Боня, полицию вызвал именно незнакомец. По словам модели, позже она узнала от сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли на место, что данный мужчина имеет справку и страдает от психического заболевания. А подобные акции он устраивает регулярно.

«Мы сняли ресторан, полностью его закрыли. Там не должно было быть посторонних людей. Подходит мужчина и начинает кричать. Потом я узнала у полицейских, которых он сам же вызвал, что этот мужчина имеет справку, это психически нездоровый человек, который делает так каждый день», — поделилась Виктория.

Ранее Боня рассказала, сколько зарабатывает ее 13-летняя дочь. Девочка получает деньги за подписку на канал и рекламные интеграции.