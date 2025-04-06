«Делает песни ниже своего уровня»: Денис Клявер высказался о творчестве Костюшкина

6 апреля певец Денис Клявер празднует 50-летний юбилей: 30 лет из них артист выступает на сцене. Большую славу ему принес дуэт «Чай вдвоем», в составе которого был также Станислав Костюшкин. Оба артиста сейчас строят сольную карьеру. Однако к нынешнему творчеству исполнителя хита «Женщина, я не танцую» Клявер относится неоднозначно.

«Чай вдвоем» просуществовал до 2012 года. У участников дуэта начали возникать творческие разногласия, и Костюшкин стал инициатором расставания. В свою очередь, Клявер был не готов к такому повороту событий: для певца такое решение коллеги стало неожиданностью.

Денис признается откровенно, что не все песни Костюшкина ему нравятся.

«Мне не всегда нравится. И непонятно, зачем он иногда делает песни ниже своего уровня. Но есть достаточно классные треки, типа „Фаина“ или „Женщина, я не танцую“ — там классный стеб», — рассказал артист в программе «Судьба человека».

Станислава Клявер называет «невероятно талантливым парнем», но, по его мнению, Костюшкин еще не до конца раскрылся как исполнитель.

Певец вспомнил, что во время распада дуэта Станислав хотел петь серьезные, оперные композиции и жаловался на усталость от полуголых образов. Артист мог себя в этом реализовать, ведь он окончил консерваторию по классу вокала.

Ранее Денис Клявер рассказал, что помогает ему быть в форме. Артист соблюдает здоровый образ жизни, правильно питается, занимается спортом и не забывает поддерживать хорошее эмоциональное состояние.