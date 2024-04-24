«Делаешь вид, что с ними проблем никогда не было»: откровения Лерчек об отношениях и налогах высмеяли в Сети

Блогер Валерия Чекалина переживает в данный момент не самые простые времена. Не так давно в отношении знаменитости прекратили уголовное дело о неуплате налогов, как практически тут же ее семейная жизнь пошла под откос. Лерчек подала на развод с Артемом Чекалиным. Как выяснилось теперь, предпринимательница считает недостаточной ту работу, которая она проделала в отношениях с супругом. Она заявила, это сложнее, чем платить налоги, что очень позабавило интернет-общественность.

Чекалина поделилась личным на YouTube-канале рэпера Басты в передаче «Вопрос ребром». Комментируя ситуацию с разводом, блогер отметила, что вкладываться в отношения с любимым человеком сложнее, чем платить налоги.

Telegram-канал НЕБОЖЕНА иронично отреагировал на заявление Лерчек. Его автор написал, что блогер делает вид, будто у нее никогда не было проблем с налогами.

«Когда выплатила налоги и делаешь вид, что с ними проблем никогда не было», — прокомментировал автор.

Ранее Артем Чекалин рассказал, на чем планирует зарабатывать после развода с Лерчек. По словам блогера, он никогда не был бедным.