«Дел у него много»: объявивший об уходе со сцены Валерий Леонтьев снова выступит в России

Валерий Леонтьев вернется на российскую сцену, несмотря на слухи о том, что теперь выступает только за границей. Более того, певец часто бывает в Москве. Об этом Kp.ru рассказали люди из окружения артиста.

По словам источников, сейчас исполнитель хита «Полет на дельтаплане» приезжает в Россию по своим делам и «наслаждается жизнью» без концертной деятельности.

«Занимается своими личными, бытовыми делами, постоянно встречается с друзьями. Недавно отремонтировал московскую квартиру. Дел у него много, наслаждается отдыхом, жизнью впервые без плотного гастрольного режима», — поделились знакомые Валерия Леонтьева.

Известно, что большую часть времени 76-летний певец живет в США в своем доме с женой Людмилой Исакович. Несмотря на слухи об уходе со сцены, Валерий Леонтьев продолжает давать концерты ради заработка или для знакомых. По информации Kp.ru, средний гонорар артиста за концерт на частном мероприятии начинается от 100 тыс. евро. В России же выступления могут стоить дешевле — «по договоренности».

Напомним, в марте 2024 года Валерий Леонтьев объявил о завершении карьеры, но уже осенью произвел фурор неожиданным появлением на концерте в честь 70-летия Игоря Крутого в Москве. Недавно певец сообщил, что выступит на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2025» в Казани в августе.

Ранее Валерий Леонтьев выступил во Франции, поразив поклонников внешностью.