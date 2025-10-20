«Действовали согласованно»: адвокат семьи Талькова назвала Азизу возможной соучастницей убийства

Суд Санкт-Петербурга подтвердил законность заочного приговора Валерию Шляфману по делу об убийстве артиста Игоря Талькова. Адвокат семьи музыканта Нина Аверина высказалась о решении фемиды.

По словам представителя потерпевшей стороны, апелляционная жалоба защиты была написана красивым языком, но оказалась недостаточно аргументированной.

Адвокат отметила в разговоре с 78.ru, что возражения прокуроров, участвовавших в деле, можно расценивать как аналитическую записку в поддержку приговора. Как заявила Аверина, прокуроры провели дополнительный анализ доказательств, подтверждающих виновность Шляфмана.

Представитель семьи Талькова также высказала версию, согласно которой Шляфман был внедрен в группу Талькова с целью убийства певца. По её словам, хотя это не доказано и уголовное дело в отношении певицы Азизы не возбуждалось, имеются основания полагать, что она действовала согласованно со Шляфманом.

«Я считаю — и это не только моя точка зрения и имеются тому доказательства, но за давностью лет это просто невозможно сейчас установить — Азиза вместе со Шляфманом действовали согласовано. Азиза унесла из Дворца спорта револьвер, из которого стрелял Шляфман», — заключила Нина Аверина.

Игоря Талькова застрелили 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный». Суд признал виновным его концертного директора, который вскоре после случившегося сбежал из страны. Шляфмана приговорили к 13 годам лишения свободы заочно, так как он сейчас находится в Израиле.

Ранее танцовщица Елена Кондаурова выступила в защиту Шляфмана. Она заявила, что продюсер не стрелял в исполнителя.