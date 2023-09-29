Близкий друг Виктории Бони рассекретил ее внешность после сделанной пластики

Близкий друг телеведущей Виктории Бони визажист Сердар Камбаров рассказал, какой она стала после пластической операции. Он признался, что видел те самые эксклюзивные фото, о которых говорит звезда соцсетей, и на них она выглядит не лучшим образом.

Как признался сотрудник бьюти-сферы, сейчас у блогерши сильно опухшее лицо, и после хирургического вмешательства у нее приподнялись брови. На тех снимках, что видел он, Виктория выглядит не очень хорошо. Хотя Сердар предполагает, что артистка может их фотошопить, чтобы сильно не шокировать публику изменениями.

Впрочем, Камбаров подчеркнул, что судить об операции сейчас не стоит, ведь Боня проходит реабилитационный период. Пока же эффекта «лисьих глазок», которого хотела добиться ведущая, не наблюдается.

«На самом деле нормально. Но мне кажется, что она чуть-чуть фотографии подфотошопила. Хорошо все. Нужно время, чтобы все это улеглось и пришло в порядок», - цитирует слова визажиста Life.ru.

Ранее Виктория Боня заявила, что готова показать лицо после пластики за полмиллиона долларов.