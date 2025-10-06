«Деградация. Культура превратилась в сборище фриков»: Вика Цыганова раскритиковала Неделю моды в Париже

Вика Цыганова заявила, что проходящая в Париже Неделя моды превратилась в «сборище фриков». В своем Telegram-канале певица возмутилась, что в России продвигают подобные мероприятия, олицетворяющие «деградацию» и «пошлость».

По мнению артистки, культура и мода в Париже в последнее время сильно деградировали — теперь на Неделе моды можно увидеть все больше сомнительных персонажей.

«Деградация, вырождение и пошлость — только такими словами можно охарактеризовать событие, которое в Париже называют «Неделей моды». <…> Культура и мода Парижа превратились в сборище фриков», — заявила Вика Цыганова.

Певица не стала скрывать негодования по поводу того, что в России сейчас продвигают «антикультурное» мероприятие. В качестве «виновного» Вика Цыганова указала Ксению Собчак, которая активно делится кадрами с Недели моды.

«К сожалению, это антикультурное явление дошло и до России. И кто активнее всех показывает это россиянам? Конечно же, непотопляемая Собчачка. Она радостно примеряет самые модные образы и активно позирует со всем беглым бомондом. <…> Собчак, имея израильский паспорт, отлично вписалась в местную либеральную тусовку. Она и слова не сказала в поддержку русской моды. Видимо, предпочитает шляпы Шапокляк нашим кокошникам. Сравните этот ужас с русской модой! Это же небо и земля», — высказалась артистка.

Знаменитость убеждена: Ксения Собчак и другие артисты, «рекламирующие» провокационную Неделю моды, делают все для деградации России.

«Те, кто активно продвигает подобные мероприятия, вероятно, ждут, когда и в России культура с модой также деградируют. И это на фоне заявлений президента о важности сохранения национальной идентичности народа России», — отметила певица.

