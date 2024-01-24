«Дефицит хороших сценариев»: Будина раскритиковала современные российские фильмы

Российская актриса Ольга Будина поделилась мнением о новых кассовых картинах отечественного производства. Об этом сообщает «Абзац».

«Мы наблюдаем дефицит хороших сценариев и правильных сюжетов. Продюсерам давно пора понять, что рыночная экономика невозможна в сфере культуры», - призналась артистка.

Будина отметила, что в погоне за коммерческой выгодой современные продюсеры абсолютно забывают о потребностях российского зрителя.

В то же время актриса высказалась в поддержку художников киноленты «Бременские музыканты», которые столкнулись с критикой из-за пугающих детей образов.

«Я знаю художников, которые работали на этой картине. Это классные профессионалы», - заверила Ольга.

Знаменитость подчеркнула, что, если художникам не удалось добиться положительного результата, значит им не были созданы необходимые для этого условия. Она также добавила, что специалисты были вынуждены работать в жестких временных рамках.

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