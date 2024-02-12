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Опубликовано 12 февраля 2024, 10:27
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«Дедушка с бабушкой чудят»: Пригожин снялся с Валерией и бывшей женой в обнимку

Иосиф Пригожин запустил волну обсуждения, снявшись в объятиях экс-жены и Валерии.
«Дедушка с бабушкой чудят»: Пригожин снялся с Валерией и бывшей женой в обнимку

© Starface.ru

Продюсер Иосиф Пригожин снялся вместе с бывшей женой Лейлой Фаттаховой и нынешней супругой Валерией в ресторане. На кадре, который появился в соцсетях, мужчина обнимается с двумя женщинами.

Бывшая избранница пригласила Иосифа на празднование своего дня рождения в ресторан. Пригожин пришел туда вместе с нынешней женой Валерией. Они отметили этот особенный день в красивом месте и наслаждались общением.

Известный продюсер прибыл на празднование в уютном черном худи и брюках, дополнив свой образ белыми кроссовками. Валерия предпочла блеск и шик в черном мини, подчеркнув свою красоту ярким макияжем и стильной укладкой.

Именинница Лейла Фаттахова выбрала элегантную блузу, подчеркивающую ее талию, и облегающую юбку с изысканными прозрачными вставками. Среди них позировал сам Иосиф, объединяя обеих женщин в объятиях.

«Дедушка с бабушкой чудят»: Пригожин снялся с Валерией и бывшей женой в обнимку

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«На дне рождения мамы моей дочери», — объяснил он.

Поклонники поддержали мужчину и отметили, что он удачно смог сохранить отношениях со всеми женщинами.

«Дедушка с бабушкой чудят, молодцы», – написали в комментариях.

Лейла поделилась своими впечатлениями, выложив снимки в социальные сети, благодаря всех за поздравления и обещая ответить всем лично.

Напомним, что Иосиф Пригожин был в браке с Еленой, с которой у него двое детей: сын Дмитрий и дочь Даная. С Лейлой Фаттаховой продюсер прожил семь лет и воспитал дочь Елизавету, которая уже взрослая и живет в Нью-Йорке.

Ранее мы писали о том, что Иосиф Пригожин призвал прекратить травлю Киркорова.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Иосиф Пригожин
Валерия
отношения