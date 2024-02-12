«Дедушка с бабушкой чудят»: Пригожин снялся с Валерией и бывшей женой в обнимку

Продюсер Иосиф Пригожин снялся вместе с бывшей женой Лейлой Фаттаховой и нынешней супругой Валерией в ресторане. На кадре, который появился в соцсетях, мужчина обнимается с двумя женщинами.

Бывшая избранница пригласила Иосифа на празднование своего дня рождения в ресторан. Пригожин пришел туда вместе с нынешней женой Валерией. Они отметили этот особенный день в красивом месте и наслаждались общением.

Известный продюсер прибыл на празднование в уютном черном худи и брюках, дополнив свой образ белыми кроссовками. Валерия предпочла блеск и шик в черном мини, подчеркнув свою красоту ярким макияжем и стильной укладкой.

Именинница Лейла Фаттахова выбрала элегантную блузу, подчеркивающую ее талию, и облегающую юбку с изысканными прозрачными вставками. Среди них позировал сам Иосиф, объединяя обеих женщин в объятиях.