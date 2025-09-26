Даже за 150 тысяч евро: телеведущий Александр Васильев отказался приезжать в Россию

Телеведущий Александр Васильев не намерен возвращаться в Россию. В этом отношении историка моды даже не волнуют деньги, которые ему предлагают за ивенты на родине, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Васильев покинул страну три года назад после начала спецоперации. С тех пор он путешествует по миру и зарабатывает на жизнь лекциями. Также историк моды может попробовать себя в роли ведущего мероприятий, но только не в РФ.

Представители Васильева утверждают, что его не интересуют деньги. По информации журналистов, телеведущий отказался посетить одно из мероприятий на родине, за которое ему обещали 150 тысяч евро, что в перерасчете на рубли составляет около 15 млн.

Представители Васильева также объясняют его отказ проводить мероприятие в РФ тем, что ему просто некогда это делать. Рабочий график звезды уже расписан на весь 2026 год.

Финский актер Вилле Хаапасало, наоборот, готов выступить в России и куда за меньший прайс. Так, звезду фильма «Особенности национальной охоты» можно позвать на свое мероприятие за 3 млн рублей.