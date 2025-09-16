«Даже врача ребенку не вызвал»: Виктория Дайнеко продолжает воевать с бывшим мужем

Виктория Дайнеко пожаловалась на бывшего мужа, который не заботится о дочери. Об этом сообщает StarHit.

На днях Виктория Дайнеко написала тревожный пост в соцсетях. Она снова пожаловалась на бывшего мужа Дмитрия Клеймана. Однако певица не стала уточнять, из-за чего именно она сорвалась на мужчину.

«Родители бывают разными, и живя с моим мужем, и видя его отношение к детям я уже и отвыкла от реальности, но увы далеко не всем детям так везет, кому-то вот достался папа моей дочери», — заявляла она.

Позже она объяснила журналистам — все дело в том, что она оставила дочь бывшему мужу на время гастролей в Луганске. Однако девочка заболела, а Клейман был возмущен этим фактом.

«Несмотря на то, что его сын уже простудился, он мне написал, что ребенка с соплями больше брать домой не будет. То есть я должна была везти больного ребенка с собой в Луганск 13 часов туда и 13 обратно?» — рассказала она.

При этом отец отказался показывать девочку врачам. В итоге у нее развился бронхит. Клейман также жаловался Дайнеко на то, что их общая дочь может заразить его младшего ребенка.

«И даже врача больному ребенку не вызвал! Глупость то в том, что бронхит — это даже не инфекция», — добавила певица.

