«Даже попала в реанимацию»: звезда «Большой перемены» Светлана Крючкова едва не умерла на съемках

Звезда фильма «Большая перемена» Светлана Крючкова оказалась на грани смерти на съемках одной из картин. В эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале актриса рассказала, что попала в реанимацию во время работы над фильмом «Похороните меня за плинтусом».

В 2009 году на российские экраны вышел фильм Сергея Снежкина «Похороните меня за плинтусом». Светлана Крючкова исполнила в ленте роль пожилой деспотичной женщины, воспитывающей маленького внука. Вспоминая о съемках, артистка признается: они дались ей тяжело. После окончания работы над картиной актриса даже попала в больницу.

«Я с трудом влезала в эту роль — это настолько не я! — и с большим трудом из нее вылезала. Даже в реанимацию попала, как положено. Восемь дублей смерти!» — заявила Светлана Крючкова.

Артистка не скрывает: за годы карьеры в кино ей пришлось пройти немало испытаний. Так, после окончания МХАТа из-за яркой внешности Светлане Крючковой часто предлагали довольно откровенные роли, и это продолжалось вплоть до начала 90-х.

«Когда я родила второго ребенка, то поправилась на 38 килограммов, перекрестилась и сказала: „Слава тебе, Господи, гора с плеч. Больше этого не будет“. И перешла к героиням других типажей», — поделилась звезда «Большой перемены».

В настоящее время 75-летняя Светлана Крючкова стала реже сниматься в кино — режиссеры не предлагают достойных ролей: «Мне предлагают дежурных бабушек. Что я буду играть? Мне интересно личность играть, зачем мне тратить время на другое?» Кроме того, актрису подводит здоровье: в 2015 году у нее обнаружили рак легких четвертой стадии, но после курса лечения ей удалось добиться ремиссии. Тем не менее, артистка старается отказываться от сложных проектов.

«Боюсь подвести. Сегодня мне хорошо, а завтра — нет. Но времена не выбирают, в них живут и умирают», — отмечала актриса.

Ранее Светлана Крючкова попала в больницу перед днем рождения: «Мне нужен покой».