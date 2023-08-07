«Даже помидоры и яблоки не позволялись»: Кончаловский изводил первую жену из-за лишнего веса

Режиссер Андрей Кончаловский изводил первую супругу актрису Наталью Аринбасарову из-за лишнего веса. Доходило до того, что он отбирал еду у нее и следил за каждым ее шагом, чтобы не позволить ей что-то съесть тайком. А причиной такого поведения кинематографиста была роль артистки в его фильме.

В проекте «Первый учитель» Аринбасаровой достался образ девочки-сироты. Однако, по мнению Кончаловского, она была совершенно не похожа на своего персонажа. Он считал, что она выглядела слишком толстой в кадре, и это его не устраивало. Не спасало актрису и то, что режиссер любил ее.

«Мне ничего нельзя было есть. Когда он видел что-нибудь съедобное у меня в руках, то вырывал и съедал сам. Даже помидоры и яблоки не позволялись. Но я никак не худела», - призналась Наталья в беседе с News.ru.

Все усилия Андрея Кончаловского были напрасны из-за условий, в которых проходили съемки. Команда проекта работала в горах, и, по словам врачей, из-за особенности организма на высоте Аринбасарова сильно опухала. Именно поэтому создавалось впечатление, что у нее были лишние килограммы.

Напомним, что после выхода фильма кинематографист сделал предложение Наталье, и они поженились. Однако семейное счастье длилось недолго. Уже спустя год Кончаловский начал изменять, и его роман с Ириной Купченко стал точкой в отношениях с первой женой. Актриса потребовала развод, и режиссер не стал долго сопротивляться. «Он мне там что-то чиркнул и счастливый убежал из дома», - вспомнила Наталья.

Ранее Наталья Аринбасарова похвалила телеведущего Дмитрия Нагиева за его физическую форму.