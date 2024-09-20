«Даже не звонила»: бывший Бородиной Терехин обиделся на телеведущую

До брака с Курбаном Омаровым Ксения Бородина встречалась с экс-участником шоу «Дом-2», адвокатом Михаилом Терехиным. 41-летняя телеведущая не поддерживает связь с бывшим возлюбленным — за это он обиделся на звезду.

В феврале этого года Михаил Терехин стал отцом во второй раз, у мужчины родилась дочь. Близкие поздравили его с радостным событием, но Ксения Бородина промолчала. Экс-участник «Дома-2» возмущен, что телеведущая никак не отреагировала на пополнение в семье.

«Ксюша, ты должна поздравить меня с рождением дочери! Она же даже не звонила. Это надо жирным шрифтом в заголовке выделить», — приводит его слова StarHit.

Появление на свет малышки от союза с возлюбленной Лилией Воронковой изменило Терехина. Михаил признается, что уже многого достиг в жизни — купил квартиру, машину, построил карьеру, воспитал сына. Рождение дочери открыло для него новые горизонты, признается 44-летний адвокат. Теперь мужчины появилось желание выглядеть моложе и зарабатывать больше.

Как пояснил Терехин, сына, который сейчас учится в Московском университете МВД России, он воспитывал строго, однако Михаил хочет, чтобы его дочь была женственной, здоровой и умной.

Напомним, знаменитость счастлива в отношениях с участником шоу «Последний герой» Николаем Сердюковым. Но далеко не все верят в искренность чувств мужчины по отношению к телеведущей. Некоторые считают, что он встречается с Ксенией ради пиара.