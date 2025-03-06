«Даже не вспомнят»: экс-участник «Руки Вверх!» Потехин «прошелся» по SHAMAN

Бывший участник группы «Руки Вверх!» Алексей Потехин причислил певца SHAMAN к незапоминающимся артистам. Он отметил, что, если не крутить его песни по радио какое-то время, то его быстро забудут.

По мнению артиста, поклонникам важны не только треки кумира, но и его личность. Без нее исполнитель будет проходящим. В пример Потехин привел Григория Лепса, у которого без труда можно назвать главные хиты.

«А взять какого-то молодого исполнителя — все знают, о ком я говорю, — но у него нет такой вещи… Ну, не вспомнишь ни одной песни», - поделился мнением Алексей в шоу «Легенда» канала RTVI.

В программе уточнили — на SHAMAN ли намекает артист, но тот лишь рассмеялся и продолжил размышлять. Потехин заявил — ему жаль таких певцов, ведь без рекламы они быстро испаряются.

«Я, честно, даже переживаю иногда за таких артистов, потому что столько пафоса в это вложено. <…> Приятная внешность, все работает отлично, а вот не крутить его буквально полгода, и люди вообще даже не вспомнят, что такой человек был», - считает Алексей Потехин.

Ранее появилась информация, что оперу «Князь Владимир» с SHAMAN могут включить в школьную программу.