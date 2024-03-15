«Даже не уверена, что он воздерживался от алкоголя»: психолог об условиях содержания Ефремова в колонии

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, отбыл уже половину срока в колонии. Не так давно стало известно, что его защита планирует подать ходатайство об условно-досрочном освобождении. Однако вряд ли у знаменитости возникли какие-то проблемы с устройством за это время, считает психолог Анастасия Сарапулова. В беседе с Миром новостей она заявила, что артист хоть и отвык от вкуса настоящей свободы, но в заключении все-таки пользовался некоторыми вольностями.

У Ефремова, скорее всего, не возникнут проблемы с адаптацией, заявила специалист. По словам Сарапуловой, Михаил не так долго сидел и к тому же находился в хороших условиях.

«Я даже не уверена, что он в колонии воздерживался от алкоголя. Все мы понимаем, что ничего невозможного нет. И он, скорее всего, был ограничен только тем, что находился на закрытой территории», — отметила психолог.

Ранее сообщалось, что режиссер Гарик Сукачев готовит спектакль в «Современнике» к освобождению из колонии Ефремова. Он считает возможным возвращение актера на сцену.