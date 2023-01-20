«Даже не пиши мне»: Виктория Лопырева разошлась с мужчиной, которого увела у беременной подруги

Блогер и модель Виктория Лопырева давно появляется на заграничных светских мероприятиях одна, без мужа Игоря Булатова. Официально о расторжении их брака не говорилось, но, судя по соцсетям, пара давно не вместе.

Лопырева и Булатов поженились в 2019 году, когда модель была беременна. Эта свадьба сопровождалась крупным скандалом, ведь она увела мужа у беременной подруги и бизнесвумен.

Как правило, такие женщины после подлого поступка начинают выставлять напоказ свою жизнь с чужим мужчиной. Лопырева не стала исключением. Но она забыла главный закон бумеранга: совершенные действия рано или поздно возвращаются к человеку.

Прошло немного времени, и соцсети Лопыревой перестали пестрить снимками с мужем – красавица модель часто появляется либо одна, либо с сыном, а то и вовсе в компаниях неизвестных женщин и мужчин.

Новый год она встречала без Булатова. В публикации в соцсетях знаменитость написала: «Пока-пока 2022. Даже не пиши мне».

Отныне своим «единственным» Лопырева называет сына. Модель перевезла мальчика в Дубай и сейчас подыскивает ребенку школу.

Ее отъезд за границу может быть связан с тем, что Лопырева не хочет обсуждения своей личной жизни. Ведь там мало кого интересует факт, что модель встречалась с чужим мужем. Здесь же эту историю обсуждали повсеместно, и всем хорошо известно, как было на самом деле.

На свежем видео Лопырева снова намекнула, что проводит время с кем-то другим, но не с супругом. «Вот и настал тот момент, когда я раскрою вам секрет, как, где и главное с кем я проведу эти выходные», - заинтриговала она.

После этого Лопыревой задали вопрос: «Как ты остаешься такой привлекательной?» Она высказала мнение, что красивой женщину делает любовь, снова намекая на присутствие в ее жизни этого чувства. Дословно ответ модели звучал так: «Я верю, что каждая женщина красива, когда влюблена».