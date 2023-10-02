Даже не ответил на письмо: почему брат Бориса Моисеева пропустил открытие памятника певцу

Директор Бориса Моисеева планирует подготовку большого мероприятия к 70-летию певца. Сергей Горох рассказал об этом и прокомментировал поведение брата артиста, который не приехал на открытие памятника покойному родственнику. Об этом сообщает Пятый канал.

Друзья и поклонники приехали на кладбище, чтобы почтить память артиста. Но среди присутствующих не было брата певца. Дело в том, что Маркс Толкач давно живет в Канаде и даже не прилетел на похороны родственника. СМИ пишут, что он обещал побывать на годовщине, но этого не случилось. Некоторые фанаты считают, что мужчина обиделся из-за завещания, в котором не было его имени. Богатства перешли Сергею Гороху.

«Горох все разворовал, все присвоил. Он знал все до малейшего, до единой копейки. Он знал, что у Бориса есть. И он все это убрал и все это украл», — уверен брат Моисеева.

По словам мужчины, директор певца много лет настраивал его против родственников и сделал все, чтобы сократить общение. Но Горох говорит, что даже сам пытался связаться с Марксом, но он не ответил.

«Я неделю назад отправил письмо брату Бориса с приглашением приехать и хотел даже взять какие-то расходы на его приезд. Но он мне не ответил ничего», — поделился Сергей.

Но друзья артиста говорят, что директор всегда поддерживал Моисеева и был с ним рядом даже в самые тяжелые моменты. Сейчас Горох сильно скучает по певцу и даже планирует подготовку праздничного мероприятия к его 70-летию.

«У меня огромный склад костюмов, каких-то предметов концертной Бориной деятельности. Я думаю, что мы к 70-летию, на следующий год, придумаем форму, как мы это все оформим», — рассказал Сергей.

Оказалось, что у директора певца есть желание выпустить песни, которые Моисеев записал еще при жизни. Он хочет, чтобы поклонники не забывали о звезде.