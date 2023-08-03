«Давали крошечные эпизоды»: на какие деньги жила скончавшаяся актриса Ирина Мирошниченко

Актриса Ирина Мирошниченко, скончавшаяся в реанимации, в последние годы практически не снималась в кино и жила на гонорары от различных ток-шоу. Об этом рассказал экс-сотрудник телеканала «Россия» в интервью изданию PROZVEZD.

По словам источника, звезда советского кино была одной из любимых гостей в различных проектах, поднимающих важные жизненные проблемы. Дело в том, что Ирина Петровна была очень искренней и сочувствующей личностью, поэтому ее часто звали в программы про внебрачных детей, бывших жен, похороны звезд. Мирошниченко была той знаменитостью, которой прощали даже походы по разным каналам, хотя обычно нужно выбирать только одну сторону.

Сумма, которую платили актрисе, была фиксированной – 100 тысяч рублей на эфир. Именно на эти деньги Ирина Петровна и жила в последнее время, так как гонораров от работы в кинематографе у нее практически не было – роли были слишком маленькие.

«Она жила на эти деньги, поэтому осуждать ее не стоит. Последние 20 лет она не снималась в кино, либо давали крошечные эпизоды», - отметил информатор СМИ.

Напомним, что плохо Ирине Мирошниченко стало в конце июля. Ее экстренно госпитализировали и доставили в реанимацию, из которой она больше и не вышла. Сегодня, 3 августа, стало известно, что сердце артистки остановилось. Предварительно она умерла от последствий септического шока.