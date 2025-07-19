«Даже не буду перед свиньями бисер метать»: Яна Поплавская ответила на обвинения в лицемерии

Актриса Яна Поплавская резко ответила на публичные обвинения в лицемерии. В своем Telegram-канале звезда фильма «Про Красную Шапочку» заявила, что ее не волнует мнение «жалкой горстки обиженных жизнью», и встала на защиту русских патриотов, на которых «выливают помои».

Яна Поплавская отреагировала на высказывания блогера, назвавшего ее «бомондом» и обвинившего в лицемерии. По его словам, артистка, осуждавшая россиян за посещение увеселительных мероприятий, пока «умирают люди», и сама «не спешит отдавать с себя последнюю рубашку» и ни в чем себе не отказывает. Актрису, известную патриотической позицией, возмутили громкие заявления, и она поспешила «разнести» недоброжелателя в соцсети.

Звезда фильма «Про Красную Шапочку» отметила, что ее не заботит мнение людей, далеких от реального положения дела. Яна Поплавская подчеркнула: о результатах ее многолетнего труда могут судить «тысячи людей», которым она когда-то помогла.

«А что вы знаете-то о Поплавской? Даже не буду перед свиньями бисер метать, рассказывая, сколько сделано за годы волонтерства и занятия благотворительностью. Об этом прекрасно знают тысячи людей, получившие помощь, среди которых дети, женщины, старики, пострадавшие от войны, от наводнений, беженцы, инвалиды, сироты. И бойцы, конечно, которым и я технику и форму передаю, но и в тылу в госпиталях помогаю», — заявила артистка.

По словам знаменитости, ее больше всего задевает, что хейтеры позволяют себе унижать граждан России и подрывают доверие к волонтерам, действительно помогающим стране в трудное время.

«Мнение жалкой горстки обиженных жизнью, скрывающих свое имя, меня мало интересует. Но вот то, что они выливают помои на русских патриотов, дискредитируют волонтеров и их помощь стране — это меня очень задевает», — призналась Яна Поплавская.

Ранее Яна Поплавская назвала шакалом Отара Кушанашвили, вставшего на защиту «отмененной Лолиты Милявской: «Не достоин ни называться мужчиной».