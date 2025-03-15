«Даже не аплодировали»: Садальский заявил, что зрители ушли с премьеры «Ленкома»

Актер Станислав Садальский резко раскритиковал премьеру нового спектакля в московском театре «Ленком Марка Захарова». В своем Telegram-канале артист заявил, что зрители «даже не аплодировали» и «побежали в гардероб», покидая постановку.

14 марта в «Ленкоме» состоялась премьера спектакля «ГоГоЛьИЛиАДА» — театрального коллажа по мотивам произведений Николая Гоголя. Станислав Садальский «разнес» постановку и обратил внимание на то, что публика толпами покидала зал, «даже не аплодируя». Актер отметил, что директором проекта является Марк Варшавер.

«“Не каждая птица досидит до конца спектакля». Публика покидала малопонятное действо пачками, даже не аплодировали, а побежали, в гардероб… И главное, в программке написано: директор театрального проекта — Варшавер», — заявил Станислав Садальский.

Вместе с тем артист восхитился автором проекта Игорем Миркурбановым, отметив: «Он был в зале и нервно смеялся, наверно, понимая, что это провал…»

Напомним, в январе 2025 года в «Ленкоме» разгорелся скандал. Сначала из театра уволился Дмитрий Певцов, а затем — дочь бывшего худрука Марка Захарова Александра, проработавшая в культурном учреждении большую часть жизни. Тогда же президентом театра был назначен Марк Варшавер.

Ранее сообщалось о том, что Станислав Садальский назвал Марка Варшавера «горе директором», для которого «Ленком» стал бизнес-проектом, и призвал его уйти «вон из искусства».