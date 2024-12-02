«Даже мама благословила»: почему на самом деле Киркоров не женился на Азизе

Певица Азиза объяснила, почему у них с Филиппом Киркоров не сложились романтические отношения. По ее мнению, так должно было произойти, чтобы исполнитель хита «Зайка моя» стал большим артистом.

Долгое время Азизе и Филиппу приписывали роман. Ходили слухи, что она может стать женой певца. Однако в итоге свадьба не состоялась. Впрочем, вокалистка не жалеет, так как им удалось сохранить хорошие дружеские отношения.

«Даже мама благословила. Но, видимо, [не сложились отношения] чтобы он стал большим артистом», - поделилась Азиза с mk.ru.

По словам певицы, Киркоров действительно хороший друг, который всегда поможет человеку, который ему дорог. Именно поэтому, когда он предложил Азизе сняться в его клипе на песню «Черная пантера», она без раздумий согласилась. Напомним, что ролик побил мировой рекорд по продолжительности. На премьере сам Филипп даже прослезился, увидев результат работы.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, как поругался с бывшей женой Аллой Пугачевой.