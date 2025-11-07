«Даже хорошо!»: Наталья Штурм отреагировала на запрет многократных шенгенских виз россиянам

Наталья Штурм обрадовалась запрету выдачи россиянам многократных шенгенских виз. Об этом стало известно из соцсетей.

Сегодня власти Европейского Союза в очередной раз ужесточили правила выдачи виз для россиян. На этот раз они рекомендовала странам Союза прекратить выдачу многократных шенгенских виз.

По словам Натальи Штурм, она не расстроилась из-за новых ограничений. Певица уже побывала во многих странах Европы.

«Грустно? Лично мне нет. Я посмотрела всю Европу и по много раз. В некоторых странах даже жила некоторое время», — рассказала она.

Штурм напомнила, что в мире есть достаточно интересных стран, для которых визу получить гораздо легче, либо она туда вообще не нужна.

«И даже хорошо, что теперь не нужно заморачиваться с Шенгеном, чтобы посмотреть то, что уже много раз видела», — добавила она.

