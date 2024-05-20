«Даже и не знаю»: актер Ярослав Бойко забыл, сколько у него детей

Актер Ярослав Бойко ушел от ответа на вопрос о количестве детей. Об этом сообщает программа «Ты не поверишь!» на НТВ.

В 2022 году Ярослав Бойко развелся со своей женой, танцовщицей Рамуной Ходоркайте. После этого вокруг личной жизни актера ходило много слухов. Рассказывали, будто он встречался с коллегой Марией Порошиной, у которой в 2019 году родился сын Андрей.

Сама актриса не рассказывает, кто является отцом мальчика. Фанаты предполагают, что он может быть от Ярослава Бойко. У знаменитости уже есть один сын, который родился вне брака от актрисы Евгении Добровольской.

Впрочем, Бойко при встрече с журналистами, всячески пытается уйти от вопроса о количестве детей.

«Вообще по жизни или в мире? Как-то и не знаю! А киношных сколько? Встречаю типа такого: ''Пап, привет! Я у тебя играл, а сейчас я вырос!'' Не сосчитать сейчас!» — заявил он.

Ранее мы писали о том, что певица Лариса Долина рассказала о трудностях в отношениях с дочкой.