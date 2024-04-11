«Даже если застрелите, я не буду этого делать»: Евгений Князев объяснил, почему не пошел на «голую» вечеринку

В конце декабря прошлого года блогер Настя Ивлеева устроила «голую» вечеринку, на которой присутствовали многие звезды шоу-бизнеса. После ее проведения в обществе разгорелся скандал, а посетившие мероприятие знаменитости попали под культуру отмены. Народный артист России Евгений Князев признался, что ни при каких обстоятельствах не стал бы присутствовать на том вечере.

Режиссер считает недопустимым появление в подобных нарядах на публичных мероприятиях. По его мнению, это просто неприлично, ровно так же, как и выражаться нецензурной бранью.

«Сказали бы: „Давай ты будешь там ползать голый“. Я скажу: „Ни за что, [даже если] застрелите меня и даже [если] озолотите, я не буду этого делать“. Как не стану ни в каком спектакле обнажаться или материться, хотя знаю и то, и другое, и третье», — приводит слова артиста Абзац.

Князев признался, что ему он неоднократно видел обнаженные сцены в спектаклях, но они вызывают у артиста только негативные эмоции, а голые люди, говорит режиссер, выполняют «функцию стульев». Он не понимает, для чего они там нужны.

После участия в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой многие артисты получили волну общественного порицания. Среди ее участников была и певица Анна Асти, которая долго не появлялась на сцене. Однако в начале апреля артистка анонсировала гастрольный тур.