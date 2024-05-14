«Даже Джуна боялась»: Андрей Разин проклял бывшую возлюбленную Грозовскую и отправил ее в больницу

Бывшая возлюбленная экс-продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина Наталья Грозовская рассказала, что попала в больницу после того, как он ее проклял. По словам женщины, у него действительно есть некие силы, которые помогают ему вредить другим людям.

О том, что у Разина есть магические способности, говорят давно. Даже он сам никогда не отрицал, что с его недругами происходят несчастья по его желанию. Он отмечал, что ему достаточно захотеть, чтобы у того или иного человека что-то не сложилось в жизни, и это действительно происходит. Эти слова продюсера подтвердила его экс-избранница Наталья. Оказалось, что и она пострадала от проклятия Андрея Разина.

«Его даже Джуна боялась… Они общались очень плотно. Джуна знала, что у него есть такое: если он что-то скажет, то человек окажется в госпитале или еще где-то. Ну вот я, например, попала в больницу. Очень сильно поругалась с ним перед этим», - заявила Грозовская в шоу «Искры летят» на МУЗ-ТВ.

Сейчас Наталья с Разиным не общается. По ее признанию, после ссоры они так и не смогли помириться.

Ранее журналистка Алена Жигалова заявила, что Лера Кудрявцева пострадала из-за проклятия Андрея Разина.