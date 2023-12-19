«Даже дрались»: певица Слава рассказала об отношениях с любимым, к которому вернулась

Певица Слава рассказала об отношениях с бизнесменом Анатолием Данилицким и призналась, что в их жизни было всякое – они ругались и дрались. Несмотря на проблемы и расставание, влюбленные сошлись и радуют друг друга. Интервью со звездой публикует «Леди Mail.ru».

По словам исполнительницы, прошлый год был дня нее тяжелым. Они с избранником пережили кризис, но сейчас все хорошо. Слава отметила, что в отношениях главное – честность и прощение.

«Бывает всякое: мы и ссорились, и расходились, и даже дрались. Мы просто люди, неидеальные, и поэтому мы простили друг друга. Любовь преодолевает все трудности. Мы оба дураки в этой любви до гроба!» – заявила певица.

Артистка также рассказала о своей роли в семье, называя себя «супербабулей» и «мамулей». Она призналась, что помогает детям всегда, даже когда без сил летит с концерта домой. При этом она подчеркнула, что старается не вмешиваться в личную жизнь своих дочерей, предоставляя советы только по их просьбе.

Певица также поделилась тем, как она справляется со стрессом, вызванным не только личными трудностями, но и трагическими событиями. Она призналась, что ей помогает психолог и, помимо этого – огород.

«Люблю копошиться у себя в огородике: сажать цветы, кусты, деревья, полоть. Если вы летом увидите у меня расцарапанные руки, то знайте: я опять провела весь день в огороде», – призналась звезда.

Ранее звездный хирург Тимур Хайдаров сообщил, что не вступал в ссору с певицей Славой, которая обвинила его в неудачной пластике груди.