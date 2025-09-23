«Даже дети так не оплакивают отца, как сиделка»: вскрылась неожиданная правда о семье умершего Ивана Краско

Молодая помощница Ивана Краско переживает его смерть тяжелее, чем его собственные дети. Об этом в беседе с Kp.ru рассказал бывший арт-директор актера Вячеслав Смородинов.

По словам собеседника издания, последние годы Иван Краско провел с 30-летней сиделкой, которая ухаживала за тяжелобольным артистом. Уход актера стал для Дарьи большим ударом — она постоянно плачет и регулярно бывает на могиле подопечного.

«На кладбище в Комарово регулярно ездит его помощница Даша Пашкова. Она была сиделкой Ивана Ивановича, очень тяжело переживает его уход. Каждый день Даша плачет, не может смириться… <…> Она была постоянно рядом с Иваном Краско в последние годы ее жизни», — поделился Вячеслав Смородинов.

Экс-директор Ивана Краско также развеял миф о романтических отношениях артиста с сиделкой. Для Дарьи актер стал родным человеком, она называла его своим дедушкой.

«Многие думали, что она ему не только сиделка. Но это не так. Даша подчеркивала, что разговоры о романтических чувствах между ними — неправда, Иван Иванович был ей как родственник. „Я сиделка, помощница по быту. И все. Но за эти годы он стал мне как дедушка, как часть семьи“, — говорила она похоронах», — отметил бывший директор артиста.

Более того, Вячеслав Смородинов подчеркнул, что помощница переживает смерть Ивана Краско даже тяжелее его родных детей: «Я общаюсь с сыновьями Ивана Краско — Федором и Иваном. Они замечательные ребята. Но даже дети так не оплакивают отца, как Даша».

Напомним, Иван Краско ушел из жизни 9 августа в возрасте 94 лет от осложнений, вызванных инсультом и онкологическим заболеванием желудочно-кишечного тракта. У актера пятеро детей, но его старший сын Андрей умер в 2006 году от сердечной недостаточности. Артист признавался, что так и не смог смириться с утратой: «Для меня Андрюша до сих пор никуда не ушел. Я часто с ним беседую, как ни странно, он до сих пор нам помогает». Ивана Краско похоронили в Комарово рядом с сыном.

