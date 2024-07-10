«Даже чем-то похожи»: Семенович показала фото с женатым возлюбленным у церкви

Певица Анна Семенович снялась с возлюбленным у церкви в Санкт-Петербурге. Звезда ответила на вопросы от поклонников в соцсетях и опубликовала редкое фото с избранником.

Недавно экс-солистка группы «Блестящие» попала в скандал, связанный с ее новыми отношениями. Дело в том, что со СМИ связалась жена мужчины, который сейчас появляется на людях с Анной. Она рассказала, что они еще женаты, и у них есть ребенок. На что Семенович пришлось выйти на связь и заявить, что ее избранник находится на стадии развода.

После публичных объяснений певица перестала скрывать любимого, которого зовут Денис. Она опубликовала редкое фото из Санкт-Петербурга. Пара позировала у Пантелеимоновской церкви. Звезда поблагодарила фанатов за пожелания и комплименты.