«Даже чем-то похожи»: Семенович показала фото с женатым возлюбленным у церкви
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Певица Анна Семенович снялась с возлюбленным у церкви в Санкт-Петербурге. Звезда ответила на вопросы от поклонников в соцсетях и опубликовала редкое фото с избранником.
Недавно экс-солистка группы «Блестящие» попала в скандал, связанный с ее новыми отношениями. Дело в том, что со СМИ связалась жена мужчины, который сейчас появляется на людях с Анной. Она рассказала, что они еще женаты, и у них есть ребенок. На что Семенович пришлось выйти на связь и заявить, что ее избранник находится на стадии развода.
После публичных объяснений певица перестала скрывать любимого, которого зовут Денис. Она опубликовала редкое фото из Санкт-Петербурга. Пара позировала у Пантелеимоновской церкви. Звезда поблагодарила фанатов за пожелания и комплименты.
«Вы даже чем-то похожи», – написали в комментариях.
Напомним, что Анна рассказывала о знакомстве с любимым. Оно состоялось в караоке. По словам звезды, бизнесмен всю жизнь прожил в Германии и не знал, что рядом с ним популярная артистка. Его привлекли вокальные данные красавицы, и он решился на знакомство. При этом женщина отмечала, что Денис не врал ей о своем семейном положении, но отметил, что разводится.
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