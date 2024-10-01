«Давно живут в подмосковном таунхаусе»: Анна Калашникова раскрыла подробности отношений Ани Лорак

Певица Анна Калашникова раскрыла подробности отношений артистки Ани Лорак и ее возлюбленного Исаака Виджраку, который недавно сделал исполнительнице предложение. По информации модели, пара давно живет в Подмосковье.

Соответствующие детали приводит Teleprogramma.pro.

«Жених хоть и иностранец, но он давно уже живет вместе с Каролиной в подмосковном таунхаусе, так что никакой помехи и любви на расстоянии тут не будет», - рассказала Калашникова.

Певица порадовалась за 46-летнюю Лорак и напомнила про болезненный развод исполнительницы «с мужем-изменщиком». По ее мнению, отношения с Виджраку «не на полчаса» - оба испытывают глубокие чувства. Также Калашникова отметила, что Лорак полгода как называет возлюбленного мужем.

Напомним, бойфренд сделал предложение Лорак в день ее рождения. Певица ответила согласием.