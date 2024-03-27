«Даст возможность дополнительно пропиариться»: как изменится жизнь Аллы Пугачевой из-за статуса иноагента

Продюсер Павел Рудченко заявил, что статус иноагента подарит певице Алле Пугачевой дополнительный пиар. Он считает, что негативно никак это не скажется на жизни артистки, так как она уже давно не имеет никакого бизнеса в России. Об этом он рассказал порталу «Страсти».

Напомним, что глава ФПБК Виталий Бородин сообщил, что началась процедура признания Аллы Борисовны иноагентом. Это произошло после того, как Примадонну уличили в презрении к россиянам из-за молчания о теракте в «Крокус Сити Холле». Пока неизвестно, какое решение в итоге будет принято. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов отметил, что исход будет зависеть от поступков исполнительницы.

Впрочем, даже если Пугачева получит плашку, это не будет означать, что ей от этого станет тяжелее жить. В этом уверен Павел Рудченко. Известно, что Алла Борисовна с 2022 года не живет в России, поэтому ей может быть все равно на статус иноагента. Напротив, он сыграет ей на руку, как дополнительный пиар.

«По сути этот статус никак не повлияет на ее жизнь, даст просто возможность дополнительно пропиариться. Бизнеса у нее нет в России, свое творчество она не особо монетизирует, концертов нет. Статус иноагента влияет на коммерческие интересы, поэтому на ней он не скажется негативно», - отметил продюсер.

Ранее продюсер Павел Рудченко назвал имя молодого артиста, который мог записать новый дуэт с Аллой Пугачевой.