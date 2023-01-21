Анастасия Волочкова назвала человека, сделавшего самый дорогой подарок на день рождения

Балерина Анастасия Волочкова назвала «самого долгожданного гостя» на своем дне рождении. Этот человек преподнес знаменитости картину, написанную им самим.

Речь идет о дочери Волочковой Ариадне. Публикацию с ней балерина пометила тегом «любимая доченька».

Поклонники принялись писать в комментариях: «Ну наконец-то самая прекрасная фотография за последнее время». Кто-то с жалостью отметил, что балерина назвала дочь «гостем» да к тому же «долгожданным». Подписчики принялись осуждать Волочкову за то, что она редко видит наследницу.

Совсем недавно балерина прилетела с Мальдив. Ее путешествие сильно омрачила боль в паху. По возвращении в Москву балерина прошла обследование у спортивного врача и сообщила о «печальных» результатах.