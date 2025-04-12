«Давно научился боли снимать»: Юрий Куклачев рассказал о своей методике лечения

Юрий Куклачев рассказал о самочувствии после перенесенного инфаркта. Об этом сообщает mk.ru.

12 апреля Юрию Куклачеву исполняется 76 лет. Артист цирка рассказал, что не собирается пышно отмечать праздник. По словам дрессировщика, он начал относиться к возрасту проще.

«76 лет — это очень большой возраст и я уже боюсь смотреть на цифры: мне от них грустно. При этом ощущаю себя года на 43−44. Доктора мне восстановили сердце, непригодное для жизни. Причем обычный врач, даже не какой-то профессор, академик», — рассказал он.

По словам Куклачева, сейчас он занимается авторской методикой восстановления здоровья после инфаркта.

«Я давно научился боли снимать, поэтому я боли-то не чувствую. Вот почему у меня инфаркт был, только давило чуть-чуть, а боли не было», — рассказал он.

При этом дрессировщик признается — больше он не будет прибегать к дыхательным практикам.

«У меня есть специальные дыхательные упражнения. И аритмию так же убираю. Но я понял, что так уже нельзя делать. Раз нам боль дана, это не просто так», — добавил Куклачев.

Ранее мы писали о том, что Юрий Куклачев заступился за Аллу Пугачеву, которую хотят лишить наград.